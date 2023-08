Augsburg

Mit 36 Jahren umgesattelt: Marketing-Experte wird zum Fahrrad-Meister

Plus Christoph Schindler hat mit 36 umgeschult und an der Gögginger Straße das Fahrradgeschäft "Just La Vie Cyclerie" eröffnet. Warum so viele Radfahrer Rückenprobleme haben.

Von Fridtjof Atterdal

Ob für Hobby-Fahrer, Sportler oder als umweltschonende Transportfahrzeug - Fahrräder liegen im Trend. Doch um aus der Fülle von Angeboten ein wirklich passendes Bike zu finden, braucht es gute Beratung. Im Antonsviertel hat jetzt ein Fahrradgeschäft aufgemacht, in dem nicht nur maßgeschneiderte Fahrräder gebaut werden, sondern auf Wunsch sogar der Körper des Kunden von einem Physiotherapeuten vermessen wird, um das Rad anatomisch korrekt anzupassen. Diese Form des "Bikefittings" ist in Augsburg einzigartig, sagt Ladeninhaber Christoph Schindler, der einen besonderen Berufsweg hinter sich hat.

Beim "Bikefitting" kommt ein Fahrrad-Dummy zum Einsatz. Foto: Silvio Wyszengrad

"Von den Bikern da draußen sitzen mindestens 80 Prozent ungesund bis fürchterlich auf ihren Fahrrädern", sagt Schindler, der vor wenigen Tagen mit seinem Fahrradgeschäft "Just La Vie Cyclery" in der Gögginger Straße 41a an den Start gegangen ist. Nicht alle bräuchten gleich ein umfangreiches Bike Fitting - oft genüge es, beispielsweise die Sattelhöhe und die Pedale vernünftig einzustellen. Ein Service, den man von einem guten Fahrradgeschäft erwarten kann, der bei einem Bike aus dem Internet aber unter anderem natürlich wegfiele. Schindler hat keine Berührungsängste, zu ihm könne jeder kommen, egal, wo er das Fahrrad erworben hat. Das gelte natürlich auch für die Reparatur, die viele Händler mittlerweile nur noch für eigene Kunden anbieten und die eines der Standbeine ist, mit denen er sein Fahrradgeschäft langfristig betreiben will. "Fahrradreparatur ist für mich auch so etwas wie Nachbarschaftshilfe", sagt der Zweiradmechaniker-Meister.

