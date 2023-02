Mit 70 km/h zu schnell unterwegs: Polizei erwischt Raser auf der A8

Eine Verkehrskontrolle der Polizei auf der A8 bei Augsburg am Samstag legt teils deutliche Geschwindigkeitsverstöße offen. Einigen Fahrern droht nun ein Fahrverbot.

Die Verkehrspolizei Augsburg hat am Samstag auf der A8 in Fahrtrichtung München Verkehrskontrollen durchgeführt. Ergebnis: "Von insgesamt rund 13.000 gemessenen Fahrzeugen waren 157 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs, sodass eine Bußgeldanzeige erfolgen muss", so die Polizei. Bei 15 Fahrern müsse zusätzlich sogar ein Fahrverbot ausgesprochen werden, so die Einschätzung der Ermittler. Auf der A8 gilt im Abschnitt von Neusäß bis Friedberg von 6 bis 20 Uhr eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde. "Die am Samstag festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 194 km/h", teilt die Polizei weiter mit. Eine solch hohe Überschreitung von mehr als 60 Stundenkilometern ziehe in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils zwei Punkten, zwei Monaten Fahrverbot sowie 1200 Euro Geldbuße nach sich. (jaka)