Mit Auto, Rad, E-Scooter unterwegs: Polizei zieht Betrunkene aus dem Verkehr

Am Wochenende mussten Beamte mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer in Augsburg stoppen. Zwei fielen durch ihre seltsame Fahrweise auf.

Nicht mehr fahrtüchtig waren mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer, wie sich am Wochenende auf Augsburgs Straßen unübersehbar zeigte. Laut Polizei wurde ein 34-jähriger Radler am Samstagmorgen beobachtet, wie er auf der Berliner Allee in Schlangenlinien fuhr. Einsatzkräfte trafen ihn vor Ort mit deutlichen Ausfallerscheinungen an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Fahrt war für den 34-Jährigen beendet, ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am frühen Sonntagmorgen geriet ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Neuschwansteinstraße in Hochzoll in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Laut Polizei roch er nach Alkohol. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Den 21-Jährigen erwartet ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ein Autofahrer fuhr Sonntag früh mit seinem Pkw auf der Rosenaustraße entgegen der Fahrtrichtung und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen, so die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Fahrt war daher auch für den 24-Jährigen beendet, auch er erhält eine Anzeige. (eva)