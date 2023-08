Mit Becherlupe und Mikroskop zum Artenkenner werden

Morgens durch Wiesen streifen, mittags am Mikroskop forschen und nachmittags nach Heuschrecken suchen. Das bietet die Umweltstation in der Artenkenner-Woche.

Wer zum ersten Mal das Umweltbildungszentrum (UBZ) beim Botanischen Garten in Augsburg besucht, könnte das Gefühl bekommen in eine Erdhöhle gekrochen zu sein. Das Gebäude wurde überwiegend aus Naturmaterialien gebaut und ist daher in den hellen Brauntönen von Holz und Lehm gehalten. Genau hier findet ab dem 14. August das erste Sommerferienprogramm des UBZ statt. Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren können dabei faszinierende Einblicke in die Welt der Insekten und Botanik rund um Augsburg bekommen. Von Schmetterlingen über Bienen und Wespen, bis hin zu Libellen und Heuschrecken stehen an jedem Tag andere Tiere im Vordergrund.

Insektenrangerin und Organisatorin Tine Klink erklärt, was hinter der Artenkenner-Woche steckt: "Wir möchten Jugendlichen, die sich für die Natur und Artenvielfalt interessieren, die Grundlagen der Insektenbestimmung beibringen und einen Einstieg in das Thema ermöglichen." Die Hoffnung sei hierbei, die Leidenschaft zur Natur zu entfachen und eine lang anhaltende Beziehung zur Umwelt aufzubauen. Ein großer Teil des Wissensschatzes zur Insektenwelt werde durch freiwilliges Engagement weitergegeben, so Tine Klink. Daher sei es umso wichtiger, dieses Wissen durch die kommenden Generationen zu erhalten und den Artenschutz in den Fokus zu rücken. "Man kann nur schützen und lieben, was man kenn.", so die Insektenrangerin.

Insektenrangerin Tine Klink erklärt Kilian Mix die Struktur eines alten Wespennests. Foto: Vanessa Hoffmann

Kilian Mix ist zwölf Jahre alt und hat sich bereits zu der Artenkenner-Woche angemeldet. Er möchte mehr über die kleinen Krabbler erfahren, die sich hier in der Region aufhalten. Auch in seiner Freizeit beschäftigt sich der Schüler mit allem, was er in der Natur entdecken kann. "Mir hat das schon immer Spaß gemacht. Anfangs habe ich vor allem Vögel beobachtet, jetzt bestimme ich besonders gern Insekten und lerne mehr über ihre Lebensgewohnheiten." Kilian ist geübt im Umgang mit den gängigen Bestimmungs-Apps für Pflanzen und Tiere. Er hat bereits hunderte Einträge zu verschiedenen Insekten, die er fotografieren und mithilfe des Programms bestimmen konnte. Durch seine Faszination für die Insektenwelt hat er schon einiges gelernt. Auf dem Gelände des UBZ entdeckt er bereits nach kürzester Zeit einige Hummeln, verschiedene Wanzen und den ein oder anderen Marienkäfer.

Schon nach wenigen Minuten entdeckt Kilian Mix zwei Hummeln an einer Wilden Karde. Foto: Vanessa Hoffmann

Der Fokus des Ferienprogramms liegt auf der Arbeit im Freien und die aktive Betätigung der Kinder in der Natur. Spielerisch soll hier der Umgang mit den Insekten und Pflanzen gelernt werden. Für jedes Themengebiet begleiten verschiedene Experten die Kinder. Ein solcher Experte ist Alexander Notzke. Er wird den Kindern am letzten Tag des Programms das Thema Heuschrecken näherbringen. "Viele denken, Heuschrecken sehen immer gleich aus. Dabei gibt es auch in Augsburg Heuschrecken mit wunderschönen, bunten Farben." Als Beispiel zeigt er die Blauflügelige Sandschrecke, eine stark gefährdete Heuschreckenart mit leuchtend blauen Flügeln, die in den vergangenen Jahren wieder öfter in Augsburg gesichtet wurde.

Noch können sich interessierte Kinder und Jugendliche für das Ferienprogramm anmelden. Vom 14. bis 19. August findet die Artenkenner-Woche im Umweltbildungszentrum statt. Das Programm geht täglich von 9 bis 16 Uhr. Bei Interesse kann man sich bei Tine Klink über die E-Mail Adresse t.klink@us-augsburg.de melden.

