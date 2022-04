Mit Bläserklängen und Halleluja: Ostergottesdienste in Augsburg

Das wichtigste Fest der Christen wird in Augsburg in zahlreichen festlichen Gottesdiensten gefeiert. Ein Überblick über die Messen an Ostersonntag und Ostermontag.

Das Osterfest ist das wichtigste Fest der Christen. In der Nacht zwischen Karsamstag und Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Die Osternacht wird in den Kirchen in der Praxis entweder am späten Vorabend oder am frühen Ostermorgen gefeiert. Die Liturgie beginnt in der Regel mit dem Osterfeuer, dessen Licht in die dunkle Kirche hineingetragen und dort verbreitet wird. Diese Lichtsymbolik steht für den auferstandenen Christus und die christliche Hoffnung. Am Tag wird Ostern in festlichen Gottesdiensten gefeiert. Auch der Ostermontag steht im Zeichen dieses Festes, oft mit besonderem musikalischem Akzent.

Die Osternacht wird in den Augsburger zentralen Kirchen gefeiert:



Katholisch

22 Uhr (Samstag)

Hoher Dom - Feier der Osternacht (Übertragung im Bayerischen Fernsehen und in Radio Bayern 1) Musik: "Missa pro Victoria" von Tomás Luis de Victoria, Deutsche Liturgiegesänge

5 Uhr

St. Moritz - mit Schola, Orgel, Bläser

St. Ulrich und Afra - festliche Bläserklänge mit den Ulrichsbläsern

St. Anton - Kantor und Orgel Stefan Nerf

Evangelisch

5 Uhr

Ev. St. Ulrich - Osternacht



5.30 Uhr

St. Anna - Osternacht



7.30 Uhr

Prot. Friedhof - Auferstehungsfeier

Gottesdienste am Ostersonntag in Augsburg

Festliche Gottesdienste werden gefeiert:





Katholisch

10 Uhr

St. Anton - Musik: Christopher Tambling, Missa brevis in B, Chorensemble St. Anton, Solistenquartett, Orgel

10.30 Uhr

St. Ulrich und Afra - Orgelsolo-Messe, W. A. Mozart, "Hallelujah" von G. F. Händel

Hoher Dom - Pontifikalamt. Musik: Missa brevis von Andrea Gabrieli (1532 - 1585)

18 Uhr

St. Moritz - Kollegium St. Moritz, Orgel, Bläser

Evangelisch

10 Uhr

St. Anna - Festgottesdienst mit Kantate und Abendmahl

Ev. St. Ulrich - Hauptgottesdienst mit Abendmahl

St. Andreas - Gottesdienst mit Bachkantate BWV 66 "Erfreut Euch, ihr Herzen"

Heilig Kreuz - Familiengottesdienst



11 Uhr

Barfüßerkirche - Familiengottesdienst

Gottesdienste am Ostermontag in Augsburg



Evangelisch

9.30 Uhr

St. Jakob/Zu den Barfüßern - Eröffnung der Pilgersaison 22 und Pilgersegnung



10 Uhr

St. Andreas - Gottesdienst mit Bachkantate BWV 158 "Der Friede sei mit Dir"

St. Paul - KulturGottesdienst – mit Rainer Gruber & Rosalie Winter



11 Uhr



St. Anna, Matinee - Musik und Text zu Ostern

Katholisch

10.30 Uhr