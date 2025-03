Mit Cannabis am Steuer erwischt

Die Polizei hat am Wochenende zwei junge Männer bei Kontrollen erwischt, wie sie unter Cannabiseinfluss Auto fuhren. Am Sonntag gegen 11.40 Uhr stellte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Linken Brandstraße (Lechhausen) drogentypisches Verhalten bei einem 26-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizei stellte den Autoschlüssel sicher. Auch bei einem 25-Jährigen, der gegen 17.30 Uhr in der Karolinenstraße (Innenstadt) kontrolliert wurde, verlief ein Schnelltest positiv. Gegen beide Männer wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (skro)

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis