Augsburg

vor 35 Min.

Mit dem Finger im Tresor verfangen

Die Feuerwehr muss am Dienstagabend mit einem Trennschleifer in der Maximilianstraße in Augsburg anrücken. Ein Mann hatte sich in eine missliche Lage gebracht.

Ungewöhnlicher Einsatz für Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr in der Maximilianstraße: Hier hatte sich ein Mitarbeiter eines Betriebes selbst in eine sehr missliche Lage gebracht. Er wollte einen Brief, welcher nicht ganz in die Einwurföffnung eines Tresores gefallen war, mit den Fingern nachschieben. Hierbei verfing sich ein Finger seiner Hand an einer Sicherheitseinrichtung des Tresors und steckte fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten den Tresor und konnten mit einem kleinen Trennschleifer die Person befreien. Parallel zur technischen Rettung wurde der Patient vom Rettungsdienst betreut und versorgt. (skro)

