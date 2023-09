Augsburg

Mit dem Rad auf der B17: Klimaaktivisten legen Verkehr in Augsburg lahm

Einspurig gesperrt war die B17 in Augsburg am Samstagvormittag für die Demo der Klima- und Radaktivisten.

Plus Rund 150 Aktivistinnen und Aktivisten protestieren am Samstag für die Verkehrswende. Sie machen die Maximilianstraße wieder autofrei. Und sorgen bei vielen Autofahrern für Unmut.

Von Katharina Indrich

Pünktlich zum Mittagsläuten, das vom Ulrich herunterschallt, ist es soweit: Die Augsburger Maximilianstraße ist wieder autofrei. Mit viel Musik und einem Klingelkonzert biegen die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaprotesttour "Ohne Kerosin nach Bayern" am Samstagmittag auf die Prachtmeile ein und drehen anschließend winkend Runde um Runde um den Herkulesbrunnen. Mittendrin steht Braut Irena Kofler, die vor nicht einmal 20 Minuten im Standesamt "Ja" gesagt hat und am Brunnen mit ihrem frisch Angetrauten eigentlich nur ein paar schöne Fotos machen wollte. Gestört fühlt sie sich von dem Auflauf der rund 150 Aktivistinnen und Aktivisten ganz und gar nicht. "Ich finde das super. Sie haben mir zugejubelt und mir gratuliert. Sogar die Polizei hat gehupt", sagt die Frischvermählte.

Braut Irena wollte vor dem Herkulesbrunnen nur schöne Fotos machen und fand sich plötzlich mitten in der Demo. Foto: Annette Zoepf

Die beiden jungen Männer, die knapp zehn Minuten zuvor an der Kreuzung beim Kongressturm in ihrer schwarzen Limousine vor sich hinschwitzen, während die Fahrradkarawane an ihnen vorbeizieht, sehen das etwas anders. "Da sollte man mal kontrollieren, was die alle genommen haben und ob sie überhaupt fahrtauglich sind", sagt der Beifahrer angesäuert. Seit etwa einer halben Stunde stünden sie nun hier und warten. Die Stimmung bei den beiden war schon mal besser.

