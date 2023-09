Augsburg

14:27 Uhr

Mit der Agile Robots AG kommt ein internationaler Konzern nach Augsburg

Plus Die Agile Robots AG mietet eine große Halle im früheren Fujitsu-Areal in Augsburg. Die Firma Walter als Eigentümerin zieht einen weiteren neuen Mieter an Land.

Von Michael Hörmann

Die Agile Robots AG ist ein internationales High-Tech-Unternehmen mit Sitz in München. Die Firma ist ein Ableger des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Agile Robots beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter an mehreren Produktionsstandorten weltweit. Hauptsitze des Unternehmens sind in München und Peking. Nach Informationen unserer Redaktion wird Agile Robots demnächst auch in Augsburg einen Standort eröffnen. Es geht auf das ehemalige Fujitsu-Areal in Haunstetten, das mittlerweile als Technology Campus Augsburg (TCA) firmiert. Die Augsburger Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG hatte das Areal im Jahr 2020 erworben und vermarktet es.

Vonseiten des Eigentümers möchte man sich auf Anfrage nicht äußern. In Branchenkreisen geht man davon aus, dass die Agile Robots AG ihre Zelte in Augsburg aufschlägt. Personal wird bereits gesucht. Als Adresse wird die Bürgermeister-Ulrich-Straße angegeben. Hier sitzt der Technology Campus. Auch ein zweites Unternehmen soll als zusätzlicher Mieter gewonnen worden sein.

