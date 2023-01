Augsburg

vor 16 Min.

"Mit der Maske falle ich auf": Warum sich manche in Bus und Tram noch schützen

Plus Masken-Träger sind in Augsburgs Straßenbahnen und Bussen nur noch selten zu sehen. Wer weiter Mund und Nase bedeckt, will meist sich schützen, teils aber auch andere.

Von Philipp Scheuerl Artikel anhören Shape

Bayern war nach Sachsen-Anhalt das zweite Bundesland, in dem die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr beendet wurde. Seit dem 10. Dezember gilt daher nur noch eine Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Heute sind in Augsburgs Bussen und Straßenbahnen nur noch vereinzelt Fahrgäste zu sehen, die sich weiter mit einer Maske schützen. Was sind deren Gründe - und wie fühlen sich die Maskenträger? Ein Stimmungsbild.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen