Augsburg

vor 16 Min.

Mit Doktortitel an die Ladentheke: Christiane Huber übernimmt Familienbetrieb

Plus Betten Huber wird in diesem Jahr 135 Jahre alt. Dass das Familienunternehmen in die sechste Generation geht, war lange alles andere als sicher.

Von Andrea Wenzel

Die Übergabe von Familienbetrieben an die nächste Generation wird schwieriger. Zu dieser Erkenntnis kommen sowohl die Handwerkskammer für Schwaben als auch die IHK. In der Region gebe es in beiden Zuständigkeitsbereichen je etwa 5000 Firmen, deren Inhaber älter als 60 Jahre alt sind und in denen nächsten Jahren eine Staffelübergabe bevorstehen würde. Doch immer weniger junge Menschen wollen den elterlichen Betrieb übernehmen, so das Ergebnis vieler Beratungsgespräche - zu viel Bürokratie, zu wenig Freizeit, zu viel Unsicherheiten. Laut Nachfolgestudie der Deutschen Industrie- und Handelskammer erwägen daher rund 25 Prozent der betroffenen Firmen in solchen Unterhaltungen die Geschäftsaufgabe. Auch die Geschichte von Betten Huber passte lange in dieses Bild - bis Tochter Christiane nach Studium, Doktortitel und sechs Jahren im Öffentlichen Dienst feststellte, dass das, was ein Angestelltenverhältnis an Vorteilen bietet, ihr nicht ausreicht.

Dass seine Tochter den Familienbetrieb einmal übernehmen wird, damit hatte Klaus Huber nicht gerechnet, erzählt er, während er im ersten Stock des Stammhauses in der Schmiedgasse an einem kleinen Tisch sitzt. "Nach dem Studium und der Promotion hatte sie einen Job im Öffentlichen Dienst in Bochum - mit geregeltem Einkommen, regelmäßigem Urlaub, relativ wenig Verantwortung und krisensicher", sagt er. Also das, wovon viele träumen. Dass seine Tochter dies aufgeben würde, um die 135-jährige Geschichte des Familienunternehmens mit all ihren Herausforderungen fortzuführen, davon hatte er sich gedanklich verabschiedet. Offensichtlich zunächst zurecht. Denn seine Tochter hatte ihren beruflichen Werdegang nicht nach der Übernahme des Familienbetriebs ausgerichtet. "Die Nachfolge anzutreten, war nicht mein Fokus. Vielmehr wollte ich über den Tellerrand blicken und herausfinden, was zu mir passt." Nach ihrem Wirtschaftsstudium und dem Doktortitel habe sie sechs Jahre lang als Angestellte an der Uni Bochum gearbeitet. Doch irgendwann habe sie festgestellt, dass so ein festes Gefüge keine berufliche Dauerlösung für sie sei.

