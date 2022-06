Mit Drogen auf dem Fahrrad-Lenker mitgefahren

Ein 17-Jähriger fuhr verbotenerweise auf dem Lenker mit und hatte auch noch Drogen dabei. Nun muss er mit einer Anzeige rechnen.

Als eine Polizeistreife am Dienstag gegen 17 Uhr, im Bereich des Königsplatzes einen Fahrradfahrer und dessen auf dem Lenker sitzenden Sozius zur Rede stellen wollten, trat der Fahrer plötzlich in die Pedale. Am Rathausplatz war zumindest für den Sozius die Flucht beendet, nachdem er dort vom Fahrrad sprang und gestellt wurde.

Der Fahrradfahrer konnte fliehen. Der mutmaßliche Grund für die Flucht stand auch schnell fest. Der 17-jährige Sozius hatte laut Polizei rund zehn Gramm Marihuana bei sich. Der verbotene Transport auf dem Fahrrad dürfte sein geringeres Problem sein, da er nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln mit einer Strafanzeige rechnen muss. (bau)