Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Mit fast zwei Promille auf dem Motorrad unterwegs

Augsburg

Mit fast zwei Promille auf dem Motorrad unterwegs

Weil er eine auffällige Fahrweise an den Tag gelegt hatte, wurde ein 58-Jähriger von einer Streife kontrolliert. Ein Alkoholtest verlief positiv.
    • |
    • |
    • |
    Ein Alkoholtest verlief bei einem 58-jährigen Mann in Oberhausen positiv.
    Ein Alkoholtest verlief bei einem 58-jährigen Mann in Oberhausen positiv. Foto: Bernhard Weizenegger

    Ein 58-jähriger Mann war am Mittwoch auf seinem Motorrad alkoholisiert in der Dieselstraße unterwegs. Gegen 22 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er zuvor in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Hierbei ergab sich laut Polizeibericht bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 58-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 58-Jährigen. (gau)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden