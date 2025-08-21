Mit fast zwei Promille auf dem Motorrad unterwegs

Ein 58-jähriger Mann war am Mittwoch auf seinem Motorrad alkoholisiert in der Dieselstraße unterwegs. Gegen 22 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er zuvor in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Hierbei ergab sich laut Polizeibericht bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 58-Jährigen, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 58-Jährigen. (gau)

