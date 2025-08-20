Mit gefälschtem Führerschein erwischt

Mit einem gefälschten Führerschein war ein 31-jähriger Autofahrer am Mittwoch in der Mühlhauser Straße unterwegs. Gegen 0.30 Uhr kontrollierte ihn dort eine Polizeistreife. In diesem Zuge stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Führerschein des 31-Jährigen um eine Fälschung handelte. Die Polizeibeamten unterbanden deshalb laut Pressemitteilung die Weiterfahrt des Mannes und stellten den gefälschten Führerschein sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Urkundendeliktes gegen den 31-Jährigen. (gau)

