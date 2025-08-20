Icon Menü
Augsburg: Mit gefälschtem Führerschein erwischt

Augsburg

Mit gefälschtem Führerschein erwischt

Bei einer Polizeikontrolle in der Hammerschmiede stellten die Beamten fest, dass ein 31-Jähriger mit gefälschten Papieren unterwegs war.
    Mit einem gefälschten Führerschein wurde ein Autofahrer in der Hammerschmiede erwischt. (Symbolfoto)
    Mit einem gefälschten Führerschein wurde ein Autofahrer in der Hammerschmiede erwischt. (Symbolfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Mit einem gefälschten Führerschein war ein 31-jähriger Autofahrer am Mittwoch in der Mühlhauser Straße unterwegs. Gegen 0.30 Uhr kontrollierte ihn dort eine Polizeistreife. In diesem Zuge stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Führerschein des 31-Jährigen um eine Fälschung handelte. Die Polizeibeamten unterbanden deshalb laut Pressemitteilung die Weiterfahrt des Mannes und stellten den gefälschten Führerschein sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Urkundendeliktes gegen den 31-Jährigen. (gau)

