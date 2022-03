Mit Hammer bewaffnet: Polizei fasst 14-jährigen Ladendieb

Ein 14-Jähriger versucht in einem Augsburger Elektrofachgeschäft, mehrere Gegenstände zu stehlen. Als die Polizei anrückt, entdeckt sie: Der 14-Jährige ist bewaffnet.

Anzeigen wegen Diebstahls mit Waffen sowie Beleidigung erwarten einen 14-Jährigen, den die Polizei am Montagnachmittag gefasst hat. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt, beobachtete der Ladendetektiv eines Elektrofachgeschäfts am Willy-Brandt-Platz gegen 14.30 Uhr, wie der Jugendliche mehrere Gegenstände einsteckte und den Laden ohne Bezahlung verlassen wollte. Der Ladendetektiv rief daraufhin die Polizei.

Beleidigung und Diebstahl: 14-Jähriger beschäftigt Polizei in Augsburg

Die Beamten stellten fest, dass der 14-Jährige Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro bei sich hatte – und nicht nur das: Er hatte auch einen Hammer und eine Schere griffbereit. Nach Polizeiangaben stellten die Polizisten alle Gegenstände sicher. Als sie die Anzeige aufnahmen, wurden sie vom 14-Jährigen außerdem mehrfach beleidigt. Konsequenz sind nun zwei Anzeigen. (kmax)