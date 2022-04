Mit Märchen gegen Traumata: So wird traumatisierten Kindern geholfen

Geschichten helfen Kindern zu verstehen, wie sie mit ihren Sorgen und Ängsten umgehen können. Das Konzept hat eine Augsburger Traumapädagogin entwickelt.

Frau Holle ist ein Beispiel: Die Erzählung vom Mädchen, das in Grimms Märchen seine anfängliche Angst überwindet, Frau Holle zur Hand geht und schließlich mit Gold beschenkt zu ihrer Familie zurückkehrt, ist eine von acht Geschichten, die Kindern helfen sollen, Krisen zu lösen. Die Diakonie bietet seit diesem Jahr eine Stabilisierungsgruppe für traumatisierte Kinder an. Die Idee dazu kam Projektleiterin Susanne Donn während der Corona-Lockdowns.

Menschen, die traumatische Erfahrungen erlitten haben oder die unter psychischen Problemen leiden, sollten sich einen Lebensalltag aufbauen, der sie stützt. "Gerade das Zusammensein in Gruppen ist da von Vorteil, wie etwa bei einer Mannschaftssportart", weiß Traumapädagogin Susanne Donn. Als während der Corona-Lockdowns Gruppenangebote zunächst gar nicht möglich waren, sei das für traumatisierte Menschen, vor allem für Kinder, besonders schlimm gewesen. Für Erwachsene gebe es in Augsburg verschiedene Stabilisierungsangebote. "Dabei lernen Betroffene beispielsweise, sich selber zu beruhigen, zu verstehen, was ein Trauma überhaupt ist und mit welchen Übungen, Bewegungen und Maßnahmen sie ihm begegnen können."

Diakonie Augsburg hat ein Angebot für Kinder geschaffen

Für Kinder gebe es dagegen wenig solcher Angebote. Die Diakonie Augsburg hat nun eines geschaffen und beantragte bei der Aktion Mensch einen Zuschuss. Nachdem die Sozialorganisation ihn bewilligt hatte, erhielt die Diakonie zusätzliche Fördergelder von der Stiftung Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, sowie von der Stiftung Kinderlachen, der Stiftung Antenne Bayern hilft und der Spardabank. "Außerdem erhielten wir finanzielle Mittel aus den vorweihnachtlichen Spenden evangelischer Kirchengemeinden." Die Finanzierung des Angebots ist damit für die kommenden fünf Jahre schon fast gesichert - ein erster Kurs fand bereits in der Begegnungsstätte "du & hier" der Stadt Gersthofen statt.

Acht Märchen aus aller Welt waren in den acht Gruppenstunden Thema. Acht Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren haben teilgenommen. "Es ist ein integratives Projekt. Wenn Eltern dabei sind, die nicht so gut Deutsch sprechen, dann gibt es eine Dolmetscherin", informiert Donn. Denn neben den Gruppentreffen der Kinder gibt es auch Elterncoachings, in deren Verlauf Mütter und Väter erfahren, was mit ihrem Kind passiert und wie sie es unterstützen können. Märchen dienten einerseits zur Unterhaltung, aber andererseits schon lange dazu, das Leben nachzuerzählen, es zu deuten, etwas zu erklären, sagt Susanne Donn. "Die Kinder lernen während einer traumapädagogischen Gruppenstunde, was ihnen hilft, wenn sie Sorgen und Ängste haben."

Traum-Therapie: Neben der Kindergruppe gibt es auch Elterngespräche

Daneben werden die Kinder handwerklich tätig. Es werde etwa ein Traumfänger gebastelt, der die bösen Träume abfängt, oder ein sicherer Ort gemalt. Die Treffen sind an Familienzentren angegliedert. Wenn die acht Gruppenstunden absolviert sind, könnten Kinder und Eltern dort im Anschluss an Freizeitaktivitäten teilnehmen oder auch Rat und Hilfe bei psychologischen Beratungsstellen erhalten. Donn: "Bei psychotherapeutischem Behandlungsbedarf vermitteln wir auch ans Josefinum oder an niedergelassene Psychotherapeuten weiter."

Bald beginnen acht weitere Kinder mit den Gruppenstunden. Interessierte könnten sich ab sofort bei Susanne Donn und ihrer Kollegin Elisabeth Lehner melden. "Die Kindergruppe kostet nichts. Grundvoraussetzung ist, dass sich die Eltern mit dem Thema auseinandersetzen und an den drei Elterngesprächen teilnehmen."

Info: Interessierte sollen sich an Diakonisches Werk Augsburg e.V., Projekt: Mit Märchen gegen Trauma, Springergäßchen 14, 86152 Augsburg, maerchen@diakonie-augsburg.de, wenden.