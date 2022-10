Mit Modegeschäft gescheitert: Ladeninhaberin ergaunert über 6000 Euro

Plus Eine Frau eröffnet in Augsburg einen Modeladen, doch der läuft nicht. Sie verschuldet sich. Die 43-Jährige denkt sich eine Betrugsmasche aus – und landet vor Gericht.

Die Leichtgläubigkeit des Opfers ist der beste Komplize des Betrügers. Wer blindlings anderen vertraut, kann schnell in die Geldfalle tappen. Das Internet und der digitale Schriftverkehr erleichtern diverse Betrugsmaschen. Ein Fall, den Amtsrichterin Andrea Hobert verhandelte, zeigt allerdings, dass die Betrugsermittler oft genauso schnell am Ziel sind wie die Täter.