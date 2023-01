Augsburg

vor 1 Min.

Mit oder ohne scharf: Der beliebte Döner wird in Augsburg immer teurer

Serdal Tas ist Mitarbeiter von Masters of Kebab in der Frölichstraße. Der Laden ist in Augsburg besonders beliebt.

Plus In Augsburg soll es rund 200 Döner-Läden geben. Nur an wenigen stehen Kunden Schlange. Vier Döner-Verkäufer erzählen, auf was es ankommt und warum die Preise steigen.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Für diesen Döner parkt die Polizei sogar ihr Dienstfahrzeug mal eben schnell im Halteverbot ums Eck. Die beiden Beamten haben Glück: Der Ansturm auf den Imbiss "Masters of Kebab" hat zur frühen Mittagszeit noch nicht begonnen. Denn hier am Eck der Frölichstraße stehen die Kunden oft meterlang Schlange. Die hungrige Horde nimmt dann den Bürgersteig für sich ein. Manche Augsburgerinnen und Augsburger feiern den Stand gegenüber dem Diako für seinen angeblich besten Döner der Stadt. Doch die Geschmäcker sind so verschieden wie das Gericht auf der Hand. Es geht mehr als nur um Fleisch im Fladen und einen Flatsch Knoblauchsoße. Der Döner hat sein Image längst aufpoliert. Und er ist teurer geworden. Ein Besuch in vier Geschäften der Stadt, in denen Geheimnisse gehütet, der Döner geradezu verehrt und die Preise erhöht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen