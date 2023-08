Augsburg

Mit Videospielen half er todkranken Kindern, nun ist er selbst unheilbar krank

Plus Der Augsburger Kurt Brandt unterstützte mit seinem Verein CharityGamer schwerkranke Kinder. Dann erhielt er mit 47 Jahren die Diagnose Magenkrebs und braucht jetzt selbst Hilfe.

Von Katharina Indrich

Manchmal schlüpfte Kurt Brandt zur Spendenübergabe in ein Löwenkostüm. Um den schwerkranken Kindern, die er mit seinem Verein unterstützte, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und um ihnen ein bisschen Mut zu machen in ihrem Kampf, der oft so aussichtslos erschien. Sogar eine Hospizhelferausbildung hatte er im Herbst 2021 begonnen, um auf diese Begegnungen besser vorbereitet zu sein. Da hatte er schon Schluckbeschwerden. In der Silvesternacht 2021 aber verschlechtert sich sein Zustand dramatisch, erzählt der heute 48-Jährige. Mit einem Mal konnte er nicht mehr essen und trinken.

Bei den Untersuchungen fanden die Ärzte einen elf Zentimeter großen Tumor an der Speiseröhre, der diese komplett verschlossen hatte. Acht Monate lang wurde der Augsburger nur über einen Port ernährt, konnte weder essen und trinken. "Zu dem Seminar für die Hospizhelferausbildung bin ich trotzdem gefahren", erzählt er. "Da kam am Abend der Pflegedienst und hat mir die Nahrung angehängt."

