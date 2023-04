Mitarbeiter bilden sich: Stadtbücherei bleibt zwei Tage lang geschlossen

Am Montag und Dienstag ruht der Betrieb in Augsburgs Stadtbibliotheken. Auch der Bücherbus fällt aus. Die Stadtbücherei möchte sich künftig stärker öffnen.

Lesen bildet. Die Stadtbücherei in der Innenstadt und städtische Bibliotheken in Stadtteilen sind gute Adressen, um den eigenen Horizont zu erweitert. Am Montag, 17. April, und Dienstag, 18. April, machen sich die Beschäftigten der Büchereien schlauer. Daher ruht der Betrieb. Auch der Bücherbus wird nicht eingesetzt.

Dies teilt die Stadt Augsburg mit. Ziel sei es, dass sich die Stadtbücherei künftig noch stärker den Menschen öffnet. Wie dies passieren könnte, wird bei einem internen Strategie-Workshop angesprochen. Deshalb bleibt die Bücherei zwei Tage lang geschlossen.

Nicht nur in Augsburg: Die Bibliotheken wandeln sich in ganz Deutschland

Zum Hintergrund heißt es: Die Rolle von Bibliotheken habe sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Ihre Kernaufgaben, Medien, Informationen und Wissen zur Verfügung zu stellen und Lese- und Sprachförderung zu betreiben, bleiben unangefochten. Im Zentrum stehe aber zunehmend die Fokussierung auf die Menschen, die Bibliotheken aufsuchen. Ziel ist es, dass die Stadtbücherei künftig Räume von hoher Aufenthaltsqualität zur Verfügung stellt. "Offen für alle" lautet das Motto.

Nach eigenen Angaben bietet die Stadtbücherei bereits jetzt mit ihrem Schwerpunkt auf Bildung, Information und Kultur an fünf Standorten und mit einem Bücherbus ein attraktives Angebot zahlreicher analoger und digitaler Medien für Klein und Groß zum Ausleihen. Daneben gibt es in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz Internetarbeitsplätze und mietbare Räume zum Arbeiten, Musizieren, Experimentieren oder für Veranstaltungen.

