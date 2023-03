Mitarbeiter erwischt 22-jährige Ladendiebin

Eine junge Ladendiebin hatte es in einem Geschäft in Augsburgs Innenstadt auf Kleidung abgesehen. Das blieb nicht unbemerkt.

Mehrere Kleidungsstücke hat eine 22 Jahre alte Frau am Dienstag in einem Geschäft in der Augsburger Innenstadt entwendet. Das berichtet die Polizei. Demnach hatte die Frau mehrere Kleidungsstücke im hohen zweistelligen Bereich in ihre Tasche gesteckt.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes allerdings bemerkte die Tat und informierte die Polizei. Nun wird wegen eines Diebstahldeliktes ermittelt. (ina)