Augsburg

vor 17 Min.

Mitarbeiter von "Tür an Tür" bangen um ihre Jobs

Seit 2005 unterstützt "Tür an Tür" mit "MigraNet – IQ Netzwerk Bayern" Menschen mit Migrationshintergrund in Bayern.

Plus "Tür an Tür" will mithilfe des Bundes die Arbeitsmarktchancen von Migranten verbessern. Nun wird das Projekt neu aufgestellt. Fällt das Augsburger Programm durchs Raster?

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

In Polen arbeitete die Frau bei einem deutschen Unternehmen im Rechnungswesen. Als sie der Liebe wegen nach Augsburg zog, tat sie sich schwer, dort einen Job zu finden. Auch eine Tschechin mit zwei abgeschlossene Berufsausbildungen kassierte über 50 Absagen. Die Chancen, die der deutsche Arbeitsmarkt Migranten bietet, sind nicht immer optimal. Sie zu verbessern, hat sich das Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)" zum Ziel gesetzt. Es ist eines der Projekte, in das der Augsburger Verein "Tür an Tür" eingebunden ist: Er setzt es im Freistaat mit "MigraNet – IQ Netzwerk Bayern" um. Doch weil die Förderperiode Ende des Jahres ausläuft, bangen nun Mitarbeiter um ihre Jobs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen