Mitmachen und gewinnen: Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Lieblingsplatz!

Augsburg ist schön. Und im Sommer erst! Wo gefällt es Ihnen besonders gut? Schicken Sie uns Ihr Bild und gewinnen Sie tolle Preise!

Eis essen im Lieblingscafé, Entspannen am See, Grillen im eigenen Garten: Wo in Augsburg fühlen Sie sich im Sommer so richtig wohl? Schicken Sie uns ein Bild von sich an Ihrem Lieblingsplatz!

Das Foto mit den meisten Stimmen erhält einen Gutschein für den Bierflug der Brauerei Riegele für eine Gruppe von acht Personen. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann also zusammen mit Freunden oder Familie den historischen Kamin der Brauerei nahe dem Augsburger Hauptbahnhof erklimmen und anschließend mit einer Seilrutsche in den Biergarten fliegen. Zur anschließenden Abkühlung sind Getränkegutscheine für den Biergarten im Paket enthalten. Der Gesamtwert des Gutscheins beträgt 250 Euro.

Außerdem verlosen wir unter den besten Einsendungen zehnmal zwei Tickets für das Augsburger Freiluftkino Lechflimmern sowie drei hochwertige Picknickdecken.

So können Sie bei unserer sommerlichen Foto-Aktion mitmachen

Sie wollen mitmachen? Dann schicken Sie uns Ihr Bild bis zum 15. August mit dem Betreff "Lieblingsplatz" an lokales@augsburger-allgemeine.de.

Teilen Sie uns bitte mit, wer auf dem Foto zu sehen ist und wer das Bild gemacht hat, wo es entstanden ist und gerne auch, welche Geschichte Sie mit Ihrem Lieblingsplatz verbinden. Haben Sie dort schon besondere Momente erlebt? Mit wem verbringen Sie am liebsten Zeit an Ihrem liebsten Platz? Der kann überall in Augsburg sein. Wir sind gespannt auf Ihre Bilder und Geschichten!

Augsburg und seine Lieblingsplätze – Sie können abstimmen!

Die eingesandten Fotos teilen wir im Anschluss mit unseren Leserinnen und Lesern in einer Bildergalerie. Bitte beachten Sie daher den Datenschutzhinweis. Vom 17. bis 31.8. wird dann abgestimmt. Welches Motiv kommt am besten an? Die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Sommer-Aktion geben wir dann nach Ende der Online-Abstimmung bekannt. Viel Spaß! Und einen schönen August im schönen Augsburg! (fla, ida)

