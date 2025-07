Mitnahmedienst Swaxi: Stadtwerke werden Preise erhöhen

Beim Mitnahmedienst „Swaxi“ der Stadtwerke, der rund 30.000 angemeldete Nutzer hat, dürften zum Jahreswechsel Verteuerungen für die Fahrgäste anstehen. Hintergrund ist das Auslaufen einer Anschubförderung durch den Bund. Bisher waren vier Euro Mindestpreis (entspricht dem Preis für ein Nahverkehrs-Ticket) angesagt. Man werde preislich nach oben gehen müssen, so Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Nauerz. Noch stehen keine neuen Preise fest, weil nicht klar ist, auf welches neue Betriebszeiten-Modell man umsteigen wird, im Gespräch sind aber Mindestpreise von sechs Euro und je nach Tageszeit Preise in Regionen von bis zu zehn Euro für eine Fahrt.

Dauerhaft soll sich das Swaxi in Augsburg selbst tragen

Die Stadtwerke hatten das Swaxi vor fünf Jahren als Zwischending zwischen Nahverkehr und Taxi eingeführt. Via App kann man Fahrten zwischen 3000 virtuellen Haltestellen buchen. Die Nutzerzahlen gingen in den vergangenen Jahren massiv nach oben. Das Modell sieht grundsätzlich vor, dass das Swaxi nachts als Nahverkehrsersatz günstig ist und zu Betriebszeiten des Nahverkehrs und im Parallelverkehr teurer wird. Allerdings wurde dieses dynamische Modell bisher wenig angewendet, nun wollen die Stadtwerke stärker an dieser Schraube drehen. Man werde in der App testen, welche Preise marktgängig sind, so Nauerz. In einem ersten Schritt wolle man das Defizit auf etwa eine Million Euro pro Jahr senken, dauerhaft eine schwarze Null schreiben.

Bei weniger als acht Fahrgästen schneidet der Bus schlecht ab

Nauerz konkretisierte im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats die Überlegungen, das Swaxi als Ersatz auf schwach ausgelasteten Buslinien als Ersatz zu testen. Man werde sich an dieses Thema herantasten, infrage komme eine schwach ausgelastete Linie am Abend. Dort könnte dann ein Swaxi an den normalen Haltestellen zum AVV-Tarif unterwegs sein. Auf diese Weise könne man das knappe Fahrpersonal besser in Hauptlastzeiten einsetzen. Beim Swaxi, das mit Kleinbussen betrieben wird, ist kein Busführerschein nötig. Man müsse diese Frage auch unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes diskutieren, so Nauerz. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass ein Gas-Bus gemessen am CO 2 -Ausstoß pro Passagier ab 16 Fahrgästen eindeutig klimafreundlicher als ein Swaxi-Neunsitzer ist. Bei weniger als acht Fahrgästen im Bus müsse man das Thema Swaxi-Ersatz prüfen.

Grüne fordern Konzentration auf den Nahverkehr

Seitens der Stadträte wurde der Erfolg des Swaxi begrüßt, SPD und Bürgerliche Mitte warnten aber davor, die Preise unendlich nach oben zu schrauben, sonst habe die Erfolgsgeschichte womöglich ein Ende. Die Überlegungen zum Bus-Ersatz kamen unterschiedlich an. Matthias Fink (CSU) sagte, wo Busse abends nur warme Luft durch die Gegend fahren, könne das Swaxi ein Ersatz werden. Auch Raphael Brandmiller (Generation Aux) sagte, man müsse sich „ehrlich machen“, wenn es um die Zukunft des Nahverkehrs geht. Geld sei nun einmal nicht unendlich da. Deniz Anan (Grüne) warnte hingegen davor, zu stark auf das Swaxi zu setzen. Das Hauptgeschäft der Stadtwerke seien im Nahverkehr Bus und Tram. „Das Swaxi ist die Sahnetorte“, so Anan. Priorität müsse für die Stadtwerke die Stabilisierung der Takte bei Bus und Tram haben.

Im Herbst sollen die Preisszenarien konkretisiert werden.