Mittagskonzert auf dem Stadtmarkt: Rita Marx spielt am Klavier

Die bekannte Musikerin Rita Marx aus Augsburg macht mit bei der Aktion "Play me, I'm yours".

Seit Freitag stehen in der Augsburger Innenstadt wieder Klaviere. Sie gehören zur Aktion "Play me, I'm yours". Zehn Klaviere sind im Stadtgebiet verteilt. Wer Lust hat, kann sich setzen und spielen.

Rita Marx kann Klavierspielen. Das weiß man und das hört man auch. Angezogen von den musikalischen Klängen blieben Besucherinnen und Besucher des Stadtmarkts in Augsburg stehen, um der Pianistin zuzuhören. Auch in früheren Jahren machte Rita Marx bereits bei der Aktion mit.

Insgesamt zehn Klaviere stehen im Augsburger Stadtgebiet

Die zehn Klaviere wurden in den vergangenen Wochen von Schülerinnen, Künstlern, Studentinnen, angehenden Bankkaufleuten und Klienten der Drogenhilfe Schwaben künstlerisch gestaltet. Jedes Instrument hat einen Paten oder eine Gruppe von Akteuren, die sich um die Gestaltung kümmerten und gemeinsam Hunderte Stunden investierten. Die Aktion "Play me, I'm yours" wird von der Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing organisiert. Sie ist in Augsburg seit vielen Jahren fester Programmpunkt im Spätsommer.