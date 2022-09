Mittelfinger führt zu Schlägerei

Scheinbar ohne Grund hat eine 20-Jährige in Augsburg ein Paar aus ihrem Auto heraus beleidigt. Daraus entwickelte sich ein Streit und dann eine Schlägerei.

Ein scheinbar grundlos gezeigter Mittelfinger hat am Samstagabend am Lauterlech zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt. Wie die Polizei berichtet, hatten ein 43-jähriger Mann und seine 36-jährige Begleiterin ihren Pkw ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt, als eine Frau sie durch scheinbar grundloses Zeigen des Mittelfingers aus einem haltenden Pkw heraus beleidigte.

Das wollte sich der 43-Jährige so nicht bieten lassen und wollte die junge Frau (20 Jahre alt) und ihren 23-jährigen Mitfahrer zur Rede stellen. Es entwickelte sich eine zunächst verbale Streitigkeit, in der es schließlich zu wechselseitigen Beleidigungen und Schlägen kam. Gegen alle vier Streithähne wird nun wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (att)