Demo zu Landwirtschaft und Handwerk auf dem Plärrer angekündigt

@Michael K.

Nicht alle, die das Bürgerforum Schwaben unterstützen, sind rechts einzuordnen. Das stimmt schon. Ist nun mal ein kunterbunter Haufen aus der ehemaligen Coronamaßnahmengegnerszene, Impfskeptiker, braune Esoteriker sowie klassische Verschwörungstheoretiker, die von der "Weltregierung" schwafeln, die an allem schuld sei, außer der Ampel natürlich.

Die Welt bzw. Deutschland ist am Abgrund, Deutschland wird zum Armenhaus...usw.usf.

Zudem hetzen sie ebenso gegen Asylbewerber und Bürgergeldempfänger wie die AfD. Reden vom importieren Antisemitismus, den es ja vor 2015 nie gab in Deutschland!? Wir hätten alle friedlich zusammengelebt: Christen, Juden, Muslime.

Bei ihren Veranstaltungen werden Referenten auch von der Werteunion eingeladen wie vor 2 Wochen in Augsburg.

Mit Maaßen haben sie auch eine Veranstaltung im Kolpinghaus letztes Jahr gemacht was schon auf viel Kritik stoß.



Jetzt haben sie es mit den Bauernprotesten versucht wieder Fuß zu fassen. Ist ihnen zum Teil ja gelungen. Mal sehen wie es weitergeht....Jedenfalls haben sich die Bauernverbände nochmals deutlich von dieser Szene distanziert. Aber natürlich gibt es auch einzelne Bauern, die das oben Genannte auch so sehen.



Dass die nun in die rechte Ecke geschoben werden, ist nicht verwunderlich. Bitte einfach mal selbst die Aufrufe bei Facebook oder Telegram anschauen und die diversen Verlinkungen. Nichts gegen konstruktive Kritik an einigen Missständen, aber diese hysterische Panikmache und kruden Begründungen sind einfach nicht mehr nachvollziehbar. Auch wenn manchmal ein Körnchen Wahrheit drin steckt. Das bringt die Leute zum klatschen. Da ist für jeden was dabei...





