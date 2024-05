Mittelstandsdemo: Polizei warnt vor Behinderungen in Augsburg

100 Traktoren sollen sich am Samstag vom Plärrer aus in Bewegung setzen. Am Sonntag könnte eine weitere Demo für Probleme im Verkehr sorgen.

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer brauchen am Wochenende in Augsburg möglicherweise wieder Geduld. Wie die Stadt und die Polizei mitteilen, ist für Samstag, 4. Mai, eine größere Demonstration angekündigt. Unter dem Motto "Der Mittelstand steht auf", wurde sie nach Angaben des städtischen Ordnungsamtes von Privatpersonen aus München angemeldet. Mit dabei sein sollen nach Angaben der Veranstalter 300 Teilnehmer und auch 100 Traktoren, 100 Pkw und 20 Lastwagen.

Start ist um 14 Uhr auf dem Plärrergelände. Von dort geht es über die Langenmantelstraße, Donauwörther, Diesel-, Riedinger und Georg-Haindl-Straße, Unterer, Mittlerer und Oberer Graben, Am Vogeltor, Rembolds-, Rote-Torwall- und Eserwallstraße, Theodor-Heuss-Platz, Schießgraben und Schaezlerstraße, Am Alten Einlass, Gesundbrunnenstraße zurück zum Plärrer. Zeitgleich ist nach Angaben der Stadt auch eine fußläufige Demo für die Innenstadt angemeldet. Sie startet am Moritzplatz und führt über die Bgm.-Fischer-Str., Königsplatz, Annastraße, Steingasse, Rathausplatz, Maximilian- und Hallstraße und die Konrad-Adenauer-Allee zum Königsplatz. Von Seiten des Bayerischen Bauernverbands hieß es am Freitag, man habe nichts von einer derartigen Demo in Augsburg gehört und sei daran auch nicht beteiligt.

Am Sonntag geht es um "kindgerechte Mobilitätsplanung"

Auch am Sonntag, 5. Mai, warnt die Polizei im Augsburger Stadtgebiet vor Verkehrsbehinderungen. Unter dem Motto „Straßen sind für alle da“ haben der ADFC und „Parents for Future“ eine fünf Kilometer lange Rundfahrt organisiert, mit der sie parallel zu Veranstaltungen in vielen anderen deutschen Städten eine kindgerechte Mobilitätsplanung fordern. Die Demo startet um 14.30 Uhr auf dem Platz vor der City Galerie und endet im Reesepark. Alle können mitfahren – auch die Kleinsten mit ihrem Laufrad oder Roller. Von der City Galerie führt die Strecke über die Jakoberwallstraße, Am Vogeltor, Am Schwall, Bäcker und Spitalgasse, Rotes Tor, Eserwallstraß, Theodor-Heuss-Platz, Schießgraben- und Schaezlerstraße, Am Alten Einlaß, Volkhart-, Fröhlich-, Sieglinden-, Schletterer- und Rosenaustraße. Von dort geht es gegen 16 Uhr über die Bürgermeister-Ackermann, Sommestraße, Am Exerzierplatz zum Reesepark. Gegen 15.30 Uhr wird die Rosenaustraße zwischen Schlettererstraße und Holzbachstraße für eine Zwischenkundgebung vollgesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei umgeleitet.

