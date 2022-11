Augsburg

06:00 Uhr

Mitten in Augsburg: Ein Adventskalender mit 22 Fenstern gibt Rätsel auf

Plus Das städtische Verwaltungsgebäude am Rathausplatz stimmt bald auf Weihnachten ein. Doch dieses Mal ist etwas anders. Fehlen beim Adventskalender zwei Fenster?

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Der Christkindlesmarkt gehört zu Augsburg, auch wenn er in den beiden Vorjahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. In diesem Jahr läuft der Christkindlesmarkt seit Montag. Mehr als 500 Jahre ist er alt. Deutlich weniger Tradition hat der Adventskalender am städtischen Verwaltungsgebäude. Im Dezember öffnet sich bis Heiligabend jeden Tag ein Fenster mit weihnachtlichen Motiven. In diesem Jahr sind aber lediglich 22 Fenster verdeckt, Stand jetzt. Was steckt hinter dem Rätsel?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen