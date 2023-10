Augsburg

vor 17 Min.

Mitten in der Stadt entsteht ein Künstlerhaus

Plus In Augsburgs Altstadt gibt es ein neues Zentrum für freischaffende Künstler. Was sich künftig auf 2000 Quadratmetern am Milchberg abspielt und wer dahintersteckt.

Von Ina Marks

In dem großen Haus am Milchberg mit der Nummer 15 unweit der Ulrichskirche war einst die Weinkellerei Bayerl untergebracht. Das Unternehmen verkaufte Weine und betrieb eine Spirituosenfabrikation. Die Weinkellerei gibt es längst nicht mehr, der lachsfarbene Gebäudekomplex stand seit rund vier Jahren leer. Jetzt ist neues Leben eingezogen: Auf circa 2000 Quadratmetern Fläche haben sich 35 Augsburger Künstlerinnen und Künstler sowie weitere Selbstständige eingemietet. Die Eröffnung des Hauses "Schöne Felder" wird am Samstag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Hinter dem Projekt, das nach dem Gaswerk-Areal zur nächsten großen Künstlerschmiede werden soll, steckt ein bekanntes Ehepaar mit einem Verein.

Im Innenhof streicht Bernhard McQueen ein Holzbrett lachsfarben an, im Ton der Hauswände. "Das wird die Theke für die Bar", erklärt der Künstler (Augsburgblume). Neben ihm parken zwei Kleintransporter, Männer tragen Stühle, Tische und Bretter herum. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, denn am Samstag wird das Haus "Schöne Felder" ab 16 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert. David Kochs, der im Vorderhaus sein Tonstudio eingerichtet hat, will noch die Zimmerdecke dämmen. Mischpult, Boxen und was der Techno- und House-DJ aus Augsburg, der europaweit vor großem Publikum auflegt, noch alles für seine Musik braucht, ist bereits eingerichtet.

