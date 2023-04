Augsburg

Mode-Flohmarkt in Augsburg: Hier gibt es verborgene Schätze zu entdecken

Beim "beTrendy Fashion-Flohmarkt" im Kongress am Park in Augsburg kamen viele Besucherinnen.

Plus Im Kongress am Park in Augsburg wird Mode aus zweiter Hand verkauft. Das Konzept kommt an. Die einen wollen ausmisten, die anderen Schnäppchen machen.

Im Foyer des Kongresses am Park in Augsburg haben am Samstag 125 Verkäuferinnen gut erhaltene und gepflegte Kleidung angeboten. Schon eine halbe Stunde vor der Öffnung bildete sich eine Schlange vor dem Eingang. Vor allem Frauen jeden Alters und Anhängerinnen jeder Moderichtung standen an, um zum dritten "beTrendy Fashion Flohmarkt" zu gelangen, wie die Veranstaltung offiziell hieß. Drinnen gaben die Anbieterinnen ihren Ständen noch einen Feinschliff – und natürlich schaute die eine oder andere, ob sie nicht selbst etwas Hübsches fand, bevor der große Ansturm kam.

Petra Raffaele ist seit 7.30 Uhr in der Früh da und hat ihr weißes Samba-Tanzkleid mit Fransen im Nu verkauft. Als die Veranstalter Martin und Melanie Mucha die Pforten öffnen, erlebt ihr Tisch einen wahren Ansturm. Klar, auf ihren Stand läuft man direkt zu. Doch vorbeilaufen wollen wenige. Leuchtende Farben, modische Designerklamotten, günstige Preise und eine kommunikative Verkäuferin, die mit sich verhandeln lässt: Das kommt an. Ihr knallgelber Plüschmantel mit großem, schwarzem Karomuster ist der Hingucker. "Meine Tochter nennt dieses Kleidungsstück Marsupilami-Mantel", sagt Petra Raffaele und lacht. Tatsächlich sieht er farblich so aus wie die berühmte Comic-Figur. Neu habe er 500 Euro gekostet. Am Ende des Tages hat sie ihn für 120 Euro verkauft. Andere Stücke gibt sie wiederum für fünf Euro ab. "Früher konnte man schon etwas verlangen auf Flohmärkten", weiß die modebewusste Frau. Das sei heute nicht mehr so. Dennoch lohne es sich, die Sachen weiterzugeben.

