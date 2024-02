Augsburg

18:00 Uhr

Mode mit Mission: 77-Jähriger modelt für besonderes Augsburger Start-Up

Plus Ein 77-jähriger Augsburger ist Model für nachhaltige Mode. Dahinter steckt das Start-up G-Oldman, dessen Mode über Stoff und Schnitt hinausgeht. Es hat eine Mission.

Von Andrea Wenzel

Reinhard Buhlig saß zusammen mit seiner Frau gemütlich in einem Café in der Augsburger Innenstadt und trank ein Glas Wein, als ihn unvermittelt ein junger Mann ansprach und fragte, ob er nicht Lust hätte, für sein nachhaltiges Modelabel zu modeln. Für den damals 77-Jährigen kam diese Anfrage völlig überraschend, doch er sagte nach einer kurzen Zeit des Nachdenkens zu. Nicht, weil er als Model groß rauskommen und eine zweite Karriere starten wollte, sondern weil es bei dem Augsburger Mode-Label G-Oldman um mehr geht als Mode. Es steckt eine soziale Botschaft hinter dem Start-up.

"Ich dachte, ich bin in einer Folge der versteckten Kamera gelandet", erzählt Reinhard Buhling lachend, als er sich an die erste Begegnung mit Marko Vincze, dem Gründer von G-Oldman, zurückerinnert. Als Model habe er sich nie gesehen, habe nie einen besonderen Kleidungsstil gehabt. Im Gegenteil. Als Allgemeinarzt habe er stets "Dienstkleidung" getragen. Und jetzt sollte er modeln? Reinhard Buhling hörte sich die Idee hinter G-Oldmann dennoch an uns stellte fest: "Das überzeugt mich."

