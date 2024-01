Augsburg

Modegeschäft in der Augsburger Annastraße schließt

Plus Das Modegeschäft "A4" schließt nach nur etwas mehr als einem halben Jahr in der Fußgängerzone. Die Besitzerin hat mehrere Wechsel hinter sich.

Im Mai hat Zara Kalmbach ihr Modegeschäft "A4 - Fashion Daymaker" in der Annastraße eröffnet. Nun kündigt sie mit einem Aushang den Ausverkauf und die Schließung an.

Bereits im März 2021 hatte Zara Kalmbach die Leitung des Stores "Adenauer & Co." in der Annastraße übernommen. Eine Kette, hinter der der Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer steckt. Im Mai 2023 gab Kalmbach diesen Store dann aber auf und eröffnete an gleicher Stelle mit "A4" ein neues Geschäft. Zara Kalmbach ist Inhaberin der Fashion Daymaker GmbH, die an mehreren Standorten mit unterschiedlichen Mode-Konzepten vertreten ist. Darunter "Qui" in der Maximilianstraße und eben "A4" in der Annastraße. Doch dieser Standort bringt ihr offenbar kein Glück.

