Augsburg

vor 1 Min.

Modehändler COS schließt Augsburger Filiale: Wie geht es im Königsbau weiter?

Plus Das Modehaus am Königsplatz schließt. Der Immobilienbesitzer ist zuversichtlich, einen Nachmieter zu finden - auch wenn er die Situation in der Innenstadt kritisch sieht.

Von Andrea Wenzel

Ein Schriftzug an den Schaufenstern zeigt an, dass das Modehaus COS seine Augsburger Filiale am Königsplatz schließt. Kundinnen und Kunden werden auf das Angebot in München verwiesen. Das Geschäft belegt eine prominente Fläche im ehemaligen K&L-Gebäude am Königsplatz, direkt am Eingang in die Fußgängerzone. Das Immobilienunternehmen, dem der Bau gehört, meldet sich jetzt zu den Gründen der Filialschließung und der Lage im Augsburger Handel zu Wort.

Im Jahr 2018 zog die zur H&M-Gruppe gehörende Marke COS in das ehemalige K&L-Gebäude, das nach dem Rückzug des gleichnamigen Modehauses komplett umgebaut worden war. Der 1912 bis 1914 errichtete Königsbau ist vom Immobilienbesitzer Ruppert Real Estate in mehrere kleine Einheiten unterteilt und neu vermietet worden. Ankermieter sind Rewe, Starbucks und bislang eben auch COS. Nun hat die Kleidungskette von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht und wird im August die Fläche verlassen, teilt Bernhard Winnen, Geschäftsführer von Ruppert Real Estate, mit. "Ohne dass wir die Umsatzzahlen von COS kennen, vermuten wir, dass diese weit hinter den Erwartungen des Unternehmens lagen", sagt er dazu.

