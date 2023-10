Modehändler Rübsamen schließt Filialen in der Region

Seit Juli befindet sich das Unternehmen in einem Insolvenzverfahren auf Eigenregie. Nun wird das Sanierungskonzept umgesetzt.

Seit 123 Jahren gibt es das Stammhaus des Modehändlers Rübsamen in der Augsburger Karolinenstraße - das Modehaus wird es dort auch weiter geben. Doch vier Filialen müssen im Rahmen des Sanierungskonzepts geschlossen werden, teilt die Pluta Rechtsanwalts GmbH in Augsburg mit, die vom Amtsgericht Augsburg zum Sachwalter bestellt wurden. Im Juli hatte Rübsamen-Geschäftsführer Marcus Vorwohlt einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt.

Um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, müssten die vier Filialen geschlossen werden. Diese könnten mit Blick auf die derzeitige Kosten- und Umsatzentwicklung nicht kostendeckend betrieben werden, heißt es in der Mitteilung. Die Geschäfte in Weilheim, Aichach, Schrobenhausen und ein Partner-Store in Friedberg würden daher Ende Januar 2024 schließen. Das Stammhaus in der Augsburger Karolinenstraße und die sieben weiteren Filialen wären von dem Schritt nicht betroffen. Doch auch am Stammhaus gäbe es Veränderungen - etwa durch eine Verkleinerung der Verkaufsfläche. Weitere Maßnahmen, die derzeit umgesetzt würden, sind die Vereinfachung der Strukturen in der Verwaltung und Buchhaltung sowie Verhandlungen mit den Vermietern über die Anpassung der Mietverträge.

Ein begrenzter Personalabbau sei unvermeidlich

Marcus Vorwohlt, geschäftsführender Gesellschafter der Rübsamen-Gruppe, sagt zu den bevorstehenden Einschnitten: "Wir haben die Halbierung der Fläche in Augsburg und die Schließung von Filialen eingeleitet. Natürlich war daher auch ein begrenzter Personalabbau unvermeidlich. Das sind sehr schmerzvolle Entscheidungen." Grund wären unter anderem die momentane Situation im Einzelhandel und das veränderte Konsumentenverhalten. (ziss)

Lesen Sie dazu auch