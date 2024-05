Model läuft zu Fuß nach Paris und macht Halt im Augsburger Textilmuseum

Martina Gleissenebner-Teskey war Finalistin bei Germany's Next Topmodel. Nun will sie ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen. Was sie im Textilmuseum machte.

Martina Gleissenebner-Teskey hat sich diesmal einen ungewöhnlichen Laufsteg ausgesucht: Um ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit in der Modeindustrie zu setzen, läuft sie zu Fuß von Wien zur Haute Couture Woche nach Paris. Dafür ist sie für neun Wochen unterwegs und legt ungefähr 1600 km zurück. "An einem Tag laufe ich so zwischen 25 und 40 Kilometer", erzählt Gleissenebner-Teskey. Die Strecke laufe sie ganz alleine. Auf ihrem Weg machte das Model an unterschiedlichen Orten Halt – so auch am Mittwoch im Augsburger Textilmuseum. Was hat sie zu der Aktion motiviert?

Nach ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel sei sie wieder voll in die Modelwelt eingetaucht, sagt sie. Dabei sei sie von unterschiedlichsten Marken mit Produkten zugeschüttet worden. Das habe sie zum Umdenken gebracht. "Ich habe auch Ökologie studiert und Nachhaltigkeit war immer schon ein wichtiges Thema für mich", so Gleissenebner-Teskey.

Mit Modestudenten im Textilmuseum führte sie eine kritische Diskussion