Modepark Röther wird 50 – und expandiert trotz Krise

Seit 14 Jahren ist das Familienunternehmen auch in Augsburg aktiv. In der Krise setzt der Modepark aus Schwäbisch Hall bewusst auf Wachstum.

Es begann 1972 mit einem Jeans-Laden in Schwäbisch Hall. Den eröffnete Martin Röther, bot junge und trendige Mode an und hob sich so vom bislang eher konservativen Angebot der Stadt ab. Sein Konzept ging auf. Mittlerweile führen seine Söhne die Geschäfte und haben mächtig expandiert. Sie betreiben 45 Modeparks in elf deutschen Bundesländern und Österreich. Seit 14 Jahren auch in Augsburg in der Jakobervorstadt. "Augsburg ist bislang die größte Stadt, in der wir aktiv sind", sagt Filialleiterin Brigitte Leonhardt. Im kommenden Jahr soll es 50 Modeparks geben mit mehr als 2000 Beschäftigten und über zwei Millionen Stammkunden – trotz Corona-Pandemie und wachsender Konkurrenz aus dem Internet.

Modepark Röther beschäftigt eigene Designer

Die Corona-Krise habe das familiengeführte Modeunternehmen gut überstanden, schildert Leonhardt. Kundinnen und Kunden seien nach der Krise zurückgekommen und nicht in den Internethandel abgewandert. In Augsburg betreibt das Unternehmen ein eigenes Gebäude, das vor 14 Jahren extra errichtet wurde.

Auf rund 10.000 Quadratmetern wird Mode bekannter Marken angeboten. Dazu beschäftigt Röther eigene Designer, die Kleidung für Eigenmarken entwerfen. Eine davon ist Hailys. Zu kaufen gibt es die Stücke nicht nur bei Röther selbst, sondern auch in anderen Modehäusern. Diese Strategie mache das Modehaus unabhängiger von teils auch unerfreulichen Entwicklungen auf dem Modemarkt, heißt es.

Unterzentrum in der Jakobervorstadt lockt auch Kunden von auswärts

Dass Röther mit seinen rund 60 Augsburger Mitarbeitern nicht in der Innenstadt vertreten ist, sei eine bewusste Entscheidung, sagt Filialleiterin Leonhardt. Parkplätze direkt vor der Türe und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal im Stadtteil würden für die Jakobervorstadt sprechen. Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sieht den Standort ebenfalls positiv. Zusammen mit der Innenstadt und der City-Galerie bilde der Modepark-Röther mit dem angrenzenden Super- und Drogeriemarkt ein ansprechendes Unterzentrum, das für Besucher aus dem Umland interessant sei. Die strategische Ausrichtung des Familienunternehmens zeige, dass stationärer Einzelhandel funktioniert.

