Modular 2022 in Augsburg: Diese Bands spielen beim Musik-Festival

Das Modular-Festival in Augsburg soll im Juni 2022 auf dem Gaswerk-Areal mit 50 Künstlerinnen und Künstlern stattfinden. Die ersten Bands sind bereits bekannt.

Seit Anfang Februar sind die ersten Tickets für das Modular-Festival in Augsburg im Verkauf. Welche Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr auftreten werden, war bislang nicht bekannt. Nun haben die Organisatoren die ersten Bands öffentlich gemacht - darunter sind einige, die in Augsburg von vergangenen Festivals bekannt sein dürften.

Diese Bands treten beim Modular-Festival 2022 in Augsburg auf

Leoniden

Alli Neumann

Jungle by Night

Nina Chuba

Betterov

Shelter Boy

Zartmann

Tilman

Mount Adige

Vöst & Tonlos



Die Liste soll laut Veranstaltern noch deutlich länger werden. "Das sind nur die ersten von über 50 Künstlerinnen und Künstlern, die am Pfingstwochenende bei uns auftreten werden", wird Festivalleiter Patrick Jung in einer Pressemitteilung zitiert. Laut dem Festival-Booker des Modular, Clemens Wieser, werde man nun im zweiwöchentlichen Rhythmus jeweils die nächsten Acts für das Modular Festival 2022 bekanntgeben. "Da ist noch einiges dabei, auf das man sich freuen kann."

43 Bilder Fotos vom Modular Festle-Auftakt Foto: Annette Zoepf

Tickets für das Modular in Augsburg kosten 70 Euro

Die Tickets für das Modular kosten regulär 70 Euro, ermäßigt 50 Euro. Die speziellen Early-Bird-Tickets seien bereits ausverkauft. Für Kinder bis einschließlich 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Das Modular Festival wird vom Stadtjugendring Augsburg (SJR) veranstaltet und von der Stadt Augsburg gefördert. Das Festival findet vom 3. Juni bis 5. Juni 2022 statt, die Veranstalter des Modular erwarten rund 30.000 Besucherinnen und Besucher an drei Tagen auf dem Gaswerk-Areal in Augsburg. (AZ)

