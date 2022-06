Modular am Sonntag: An der Tageskasse gibt es noch Tickets

Rund 8500 Karten sind für den letzten Festivaltag verkauft. Dabei soll das Wetter gar nicht so schlecht werden.

Festivalleiter Patrick Jung freut sich nach dem sonnigen zweiten Festivaltag auf das Finale am Sonntag mit Bands wie Leoniden und Bilderbuch. 8500 Tickets sind verkauft. Bis 13 Uhr können somit noch Karten im Online-Vorverkauf für die Veranstaltung am Oberhauser Gaskessel erworben werden. Ab 14 Uhr öffnet das Festivalgelände. "Dann gibt es Tickets an der Tageskasse", so Jung.

102 Bilder So feierten Tausende am 2. Abend auf dem Modularfestival Foto: Peter Fastl

Maximal 10.000 Tickets können pro Tag für das Jugendfestival Modular, das der Stadtjugendring (SJR) im Auftrag der Stadt veranstaltet, verkauft werden. Am Samstag war der Festivaltag ausverkauft - Tausende junge Menschen und Junggebliebene feierten auf dem Gaswerkareal an einem sonnigen Tag und einer lauen Sommernacht. Die Wettervoraussage für den Sonntag ist nicht ganz so gut. "Zwischen 15 und 16 Uhr wird es wohl regnen. Danach scheint Augsburg großes Glück zu haben und von weiteren Wolkenbrüchen verschont zu bleiben", sagt der Festivalleiter nach dem Abgleich mehrerer Wetter-Apps.

67 Bilder Modular, der zweite Festival-Tag Foto: Silvio Wyszengrad

Das Gelände werde erneut mit Stroh präpariert, damit der Boden auch nach einem Regenguss nicht zu matschig wird. Jung freut sich, dass das Platzkonzept aufgeht. "Wir haben auch im Vergleich zum letzten großen Modular-Festival die Stellflächen für Fahrräder verdreifacht. Die werden sehr gut angenommen", sagt er. Genauso wie die Rollschuhdisco, die in diesem Jahr erstmals angeboten wird. "Da hatten wir gar keine Erfahrungswerte, wie sie ankommt. Aber sie kommt super an, wie wir jeden Tag feststellen", freut er sich. Ein weiteres Angebot wird dagegen kaum in Anspruch genommen.

Diesmal kam erst eine Beschwerde eines Anliegers

Der SJR hat auch in diesem Jahr wieder für Anwohnerinnen und Anwohner ein Info-Telefon eingerichtet, das an den Festivaltagen jeweils von 10 bis 1 Uhr unter der Nummer 0821/65080953 erreichbar ist. Der Lärmschutzbeauftragte ist an diesen Tagen von 14 bis 0 Uhr unter 0821/4502655 zu erreichen. Bislang wurde der Lärmschutzbeauftragte erst einmal angerufen. "Ein Anlieger hatte sich gemeldet. Der Lärmschutzbeauftragte hat dann eine Messung bei ihm durchgeführt und konnte sein Anliegen klären", berichtet Jung.