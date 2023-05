Modular, Comedy, Lagerromantik: Was Augsburg am Wochenende erwartet

Das Modular-Festival wird am kommenden Wochenende Tausende nach Augsburg locken. Doch auch darüber hinaus ist einiges geboten. Die Tipps unserer Redaktion.

Endlich Sonne - das ist nicht nur für Modularfans eine gute Nachricht. Statt Regenponcho, wie häufiger in den vergangenen Jahren, trägt man diesmal dort wohl eher knappe Shirts. Doch auch abgesehen vom Festival ist einiges los in der Stadt. Ein Überblick.

Das ist beim Modular-Festival in Augsburg geboten

Festival: Fast alle unter 30 und mancher über 40 aus Augsburg und Umgebung werden vom Freitag bis Sonntag das Wochenende auf Modular am Gaswerk verbringen. Bands und Künstler heißen Soho Bani, Ennio, DJ Handy, David Kochs oder Tym. Am Sonntag spielen auch Roy Bianco & die Abbrunzati Boys. Alle Infos unter modular-festival.de. Wie es aussieht, macht diesmal sogar das Wetter mit. Großveranstaltungen sind Klimakiller. Das Modular-Festival in Augsburg hingegen versucht nachhaltig zu sein. Gelingt das? Video: Manuel Andre, Axel Hechelmann

Das ist in der Augsburger Kultur-Szene los

Oper: "Das war eine sensationelle Premiere in Augsburg , eine Aufführung, die vom Sitz riss ...", schrieb ein Kritiker über Peter Grimes von Benjamin Britten im Martinipark . Am Freitag, 19.30 Uhr, steht die Oper zum letzten Mal auf dem Spielplan. Am Dienstag 19.30 Uhr, fällt auch die letzte Klappe für "Shockheaded Peter" im Martinipark . Es gibt für beide Abende noch Karten unter Telefon 0821/3244900 oder staatstheater-augsburg.de/karten.

Theater: "The Fear of 13" über Nick Yarris, einen unschuldig Verurteilten, geht im Sensemble (Studiobühne) im Textilviertel in die Schlussrunde. Zum letzten Mal am Freitag und Samstag, 20.30 Uhr, zu sehen. Karten unter 0821/3494666 oder www.sensemble.de



"The Fear of 13" über Nick Yarris, einen unschuldig Verurteilten, geht im Sensemble (Studiobühne) im Textilviertel in die Schlussrunde. Zum letzten Mal am Freitag und Samstag, 20.30 Uhr, zu sehen. Karten unter 0821/3494666 oder www.sensemble.de Kabarett: Für den Abend über die "Liebe" mit Hagen Rether am Freitag gibt es nur noch Restkarten. Er ist im Kongress am Park ab 20 Uhr zu erleben. Und kann diesem Thema über Stunden immer wieder neue Aspekte abgewinnen. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Comedy : In der Kresseslemühle an der Barfüßerstraße wartet am Sonntag, 20 Uhr, der GTD Comedy-Slam auf Gäste. Es ist laut Info der größte Comedy-Wettbewerb Deutschlands . Nur das Publikum entscheidet über Sieger oder Siegerin. Infos und Tickets unter kresslesmuehle@augsburg.de.

In der Kresseslemühle an der Barfüßerstraße wartet am Sonntag, 20 Uhr, der GTD Comedy-Slam auf Gäste. Es ist laut Info der größte Comedy-Wettbewerb . Nur das Publikum entscheidet über Sieger oder Siegerin. Infos und Tickets unter kresslesmuehle@augsburg.de. Ausstellungen: "Die Beobachterin" heißt die Installation in der Moritzkirche. Udo Rutschmann , Künstler, Bildhauer, Zeichner, wurde eingeladen, "sich den Kirchenraum zu nehmen, uns herauszufordern", so steht es auf der Homepage des Gotteshauses. Bis 24. Juni. Dagegen sind die Metamorphosen von Herlinde Koelbl nur noch bis Pfingstmontag im H2, dem Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, zu bewundern. Geöffnet 10 bis 17 Uhr.

Diese Aktivitäten gibt es für Natur-Liebhaber

Garten-Tipps: Sollte die Lieblingsorchidee nicht gut aussehen, kann man am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr mit ihr zum Umtopfen zu Robert Seidenberger in den Botanischen Garten im Siebentischwald kommen. Dazu gibt es viele Tipps.

Sollte die Lieblingsorchidee nicht gut aussehen, kann man am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr mit ihr zum Umtopfen zu in den Botanischen Garten im Siebentischwald kommen. Dazu gibt es viele Tipps. Wandern: Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz ( LBV ) will eine bessere Welt. Und lädt für Sonntag, 9 bis 12 Uhr, zum Wandern an die renaturierte Wertach unter dem Motto "Eisvogel und Co." ein. Treffpunkt ist die Kulperhütte an der Wertach in Pfersee .



Das können Kinder am Wochenende erleben

Bücherzwerge: "Ich packe meinen Beutel" sagen Bücherzwerge am Freitag, ab 14.30 Uhr, in der Stadtbücherei. Geeignet für Kinder ab zwei Jahren mit einem Elternteil. Infos unter Telefon 0821/3242715.

"Ich packe meinen Beutel" sagen Bücherzwerge am Freitag, ab 14.30 Uhr, in der Stadtbücherei. Geeignet für Kinder ab zwei Jahren mit einem Elternteil. Infos unter Telefon 0821/3242715. Zoo: Der Zoo lässt Kinderaugen strahlen. Geöffnet das ganze Wochenende von 9 bis 18 Uhr. Sogar der Hund darf mit. Kostet allerdings extra. Am Freitag steht eine Abendführung um 18.30 Uhr auf dem Programm im Siebentischwald.

Der Zoo lässt Kinderaugen strahlen. Geöffnet das ganze Wochenende von 9 bis 18 Uhr. Sogar der Hund darf mit. Kostet allerdings extra. Am Freitag steht eine Abendführung um 18.30 Uhr auf dem Programm im Siebentischwald. Planetarium: Im Planetarium (Ludwigspassage) heißt es am Sonntag um 13.30 Uhr "Jemand frisst die Sonne auf", für Kinder ab fünf Jahren. Das gesamte Programm unter www.s-planetarium.de.

Im Planetarium (Ludwigspassage) heißt es am Sonntag um 13.30 Uhr "Jemand frisst die Sonne auf", für Kinder ab fünf Jahren. Das gesamte Programm unter www.s-planetarium.de. Feuerwehr : Auch die Feuerwehr Erlebniswelt im Martinipark (Halle E3) lässt kleine und große Kinder beim Flashover staunen. Täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.feuerwehrerlebniswelt.de.

Das ist am Wochenende in Augsburg sonst noch geboten

Tag der offenen Tür: Zum Tag der offenen Tür laden die Freunde der Augsburger Straßenbahn am Samstag von 11 bis 18 Uhr in der Wagenhalle Lechhausen ein. Die liegt in der Blücherstraße 65 a. Erstmals werden Ausstellungsstücke in der museal verschönerten Wagenhalle vorgestellt. Dazu kommen Bücherflohmarkt und Souvenirs .

Zum Tag der offenen Tür laden die Freunde der Augsburger Straßenbahn am Samstag von 11 bis 18 Uhr in der Wagenhalle ein. Die liegt in der Blücherstraße 65 a. Erstmals werden Ausstellungsstücke in der museal verschönerten Wagenhalle vorgestellt. Dazu kommen Bücherflohmarkt und . Sommerfest: Die TSG 1885 lädt zum Sommerfest am Samstag von 16 bis 22 Uhr in die Schillstraße 109 ein. "Wir feiern den Sommer. Mit kulinarischen Leckereien, kühlen Getränken und mit musikalischen Highlights auf unserer Bühne unter dem Zeltdach", kündigt der Verein an. Lagerfeuer-Romantik im besten Sinn: zum Tanzen, Mitsingen oder einfach zum Genießen.

Die TSG 1885 lädt zum Sommerfest am Samstag von 16 bis 22 Uhr in die Schillstraße 109 ein. "Wir feiern den Sommer. Mit kulinarischen Leckereien, kühlen Getränken und mit musikalischen Highlights auf unserer Bühne unter dem Zeltdach", kündigt der Verein an. Lagerfeuer-Romantik im besten Sinn: zum Tanzen, Mitsingen oder einfach zum Genießen. Eisenbahn: Eine "Zeitreise im Rundhaus Europa " wartet auf Besucher am Sonntag, 10 bis 16 Uhr, im Bahnpark an der Firnhaberstraße 22c. Bekanntlich sind alte Loks aus vielen Ländern "stählerne Zeitzeugen". Die Reise geht quer durch Europa in 16 Stationen.

Eine "Zeitreise im Rundhaus " wartet auf Besucher am Sonntag, 10 bis 16 Uhr, im Bahnpark an der Firnhaberstraße 22c. Bekanntlich sind alte Loks aus vielen Ländern "stählerne Zeitzeugen". Die Reise geht quer durch in 16 Stationen. Plattenbörse: "We love Vinyl" heißt es am Montag von 11 bis 18 Uhr bei der Plattenbörse in der Ballonfabrik in der Austraße 27.

Wer jetzt noch zu Hause rumhängt und sich langweilt, dem ist nicht zu helfen. Zumal unsere Tipps nur eine Auswahl an Möglichkeiten sind, die kommenden Tage zu genießen.

