Modular-Festival: Klima, Vielfalt und Nachhaltigkeit werden Themen sein

Das Augsburger Jugendfestival Modular will auch ein Bewusstsein für gesellschaftspolitische Themen schaffen. Ein Blick in das Programm.

Die Macher des Jugendfestivals Modular wollen mit der Zusammenarbeit mit vielen Jugendgruppen und Institutionen ein Bewusstsein für gesellschaftspolitische Themen schaffen und jungen Kreativen eine Plattform bieten. So setzen sie bei der diesjährigen Veranstaltung vom 3. bis 5. Juni auf Schwerpunktthemen, die bei jungen Menschen immer mehr in den Vordergrund rücken.

Nicht nur unterschiedliche Bands sollen die Vielfalt der Augsburger Szene zeigen. OpenAfroAux, das jüdische Museum, die Offene Behindertenarbeit (OBA) der Evangelischen Jugend, das Café Unfug des Stadtjugendrings (SJR), die Schäfflerbach-Werkstätten und die Frohsinn-Jugend wollen mit verschiedenen Aktionen ein Bewusstsein für eine vielfältigere Gesellschaft schaffen und ein Zeichen gegen Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität setzen.

Modular in Augsburg: Fridays for Future und Greenpeace sind vor Ort

Klimagerechtigkeit und nachhaltiges Leben wird ein weiteres Schwerpunktthema sein: Vertreter von Fridays for Future und Greenpeace werden vor Ort sein. Mit dabei sind außerdem das junge Kreativunternehmen Ballaurent, Kanal C, das "tip"“ - Jugendinformation Augsburg, der AStA, das Referat für Umwelt und Gesundheit und die Stadtschülerinnenvertretung Augsburg (StadtSV).

Selbstverwirklichung ist ein weiteres Thema: So zeichnen junge Augsburger Künstlerinnen und Künstler Porträts der Gäste, nachdem sie von angehenden Friseurinnen und Friseuren der Berufsschule II frisiert wurden. Ein passendes Outfit für die vorhandene Rollschuhdisco (mit Verleih und Funk, Hip-Hop und Rollerboogie) gibt es am Stand von Vintage & Kraetze im Tausch oder zum Verleih, heißt es in einer Mitteilung.

Wer sich beim Modular-Festival ehrenamtlich engagieren will, kann sich jetzt dazu anmelden. Auch in diesem Jahr werden wieder rund 450 Volunteers in der Durchführung des Festivals aktiv sein. Seit 8. April ist die Anmeldung dazu auf der Website des Festivals freigeschaltet. Alle Infos finden Interessierte dazu unter www.modular-festival.de/crew. (AZ)

