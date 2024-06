Augsburg

Modulbau: Kommt das Haus der Zukunft aus der Fabrik?

Plus In der Zugspitzstraße entsteht bald ein Modulbau. Vorgefertigte Räume kommen aufs Grundstück und werden zusammengesetzt. Welche Chance Experten darin sehen.

Von Andrea Wenzel

Es sieht ein wenig aus wie beim Lego-Bauen, wenn man das Video der Firma Protec sieht, das die Entstehung der Firmenzentrale in Neusäß zeigt. Die einzelnen Räume des Gebäudes werden bereits fertig vormontiert mit einem Kran aufeinandergesetzt, bis das Haus fertig ist. Modulbauweise nennt man das. Ein Vorgehen, das bei immer mehr Bauträgern und Projektentwicklern, auch in Augsburg, Beachtung findet. Denn: Diese Art des Bauens spart Zeit, wie demnächst ein Projekt in der Zugspitzstraße zeigen soll und zahlt sich laut Experten auch finanziell aus. Gerade im Hinblick auf den Mangel an günstigem Wohnraum könnte der Modulbau daher eine Lösung sein. Oder wenn es, wie an der Technischen Hochschule, schnell gehen muss.

Seit mehr als 25 Jahren hat Protec als Projektentwickler und Bauträger Erfahrung im Bauwesen. Der Firmensitz in Neusäß ist das erste Gebäude, das das Unternehmen in Modulbauweise umgesetzt hat. "In fünf Tagen stand unser Gebäude mit 1500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche", erzählt Geschäftsführer Thomas Seban. Vorgelagert war die Produktionsphase der einzelnen Module. "Eine solche Produktion muss man sich ein wenig vorstellen wie eine Autofabrik. Ein Teil wird ans Nächste gesetzt, bis am Ende die einzelnen Gebäudeteile fertig sind und zum Grundstück geliefert werden können, wo sie zum fertigen Gebäude zusammengesetzt werden."

