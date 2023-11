Mordversuch auf B17: Diese Strafe fordert der Staatsanwalt

Plus Ein Mordversuch auf der B17 wird derzeit neu verhandelt. Ein Mann soll absichtlich gegen einen Baum gefahren sein. Staatsanwalt und Verteidiger bewerten den Fall unterschiedlich.

Es ist die Neuauflage eines Prozesses, der Aufsehen erregt hat. Doch das Urteil, davon kann man nach Abschluss der Beweisaufnahme ausgehen, wird nicht gänzlich anders ausfallen. Vor einem Jahr hatte eine andere Strafkammer des Landgerichts den jetzigen Angeklagten wegen versuchten Mordes auf der B17 zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Richter hielten es für bewiesen, dass er sein Auto mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz absichtlich gegen einen Baum gesteuert hat, weil sie sich von ihm hatte trennen wollen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil teilweise auf. Und so wurde am Freitag abermals plädiert. Wie schon im ersten Prozess haben Staatsanwalt und Verteidiger das Geschehen auch diesmal gänzlich unterschiedlich bewertet.

Staatsanwalt Thomas Junggeburth sah die Vorwürfe gegen den Fahrer durch die Beweisaufnahme bestätigt. Er beantragte eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Wegen eines versuchten Mordes und wegen schwerer, gefährlicher Körperverletzung. Der Ankläger verwies auf die von Sachverständigen ausgewerteten Tatortspuren. Danach muss der 51-Jährige mit Vollgas geradeaus auf den am Fahrbahnrand stehenden Baum zugefahren sein.