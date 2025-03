Mordversuch auf B17? Junger Häftling darf trotzdem Abschlussprüfung machen

Der Aufprall war heftig. Von den beiden Autos blieben nur noch Wracks übrig. Bei dem schweren Unfall, der sich vergangenes Jahr am frühen Morgen von Allerheiligen auf der B17 in Augsburg ereignet hatte, hätte es auch Tote geben können. Eine 61-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, der Unfallverursacher leichte. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Inzwischen wurde gegen den 21-Jährigen Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Zudem kam es unlängst zu einer ungewöhnlichen Situation. Dabei ging es um die berufliche Zukunft des jungen Mannes.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B17 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mordversuch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis