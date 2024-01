Augsburg

vor 27 Min.

Mordversuch in Augsburg: Er schlug der Täterin das Messer aus der Hand

Plus Mordversuch in einer Bar in der Jakobervorstadt: Laut Ermittlungen sticht eine Frau mit einem Messer auf einen Gast ein. Ein Augsburger erzählt, wie er dazwischenging.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Mit seiner Mutter betreibt Oguzhan Parlak seit rund acht Monaten einen Späti-Kiosk in der Jakoberstraße. Es ist einer dieser kleinen Selbstbedienungsläden, wie sie es inzwischen öfter in der Stadt gibt. Als der 28-Jährige am Samstagabend dort die Automaten auffüllt und dabei noch einen Kaffee trinkt, hört er aus der benachbarten Bar plötzlich laute Schreie und das Geräusch von umfallenden Stühlen. In dem Moment ahnt er noch nicht, dass es nebenan gerade um Leben und Tod geht. Der Augsburger stürmt hinüber in den Laden und befindet sich plötzlich inmitten einer Bluttat, laut Ermittlungen ausgeübt von einer Frau.

Der Schreck stellt sich bei Oguzhan Parlak erst danach ein. Da sind die vielen Polizeifahrzeuge und der Krankenwagen mit dem Schwerverletzten schon davongefahren. "Es hätte auch für mich gefährlich werden können. Aber ich habe mich verpflichtet gefühlt dem Mann zu helfen", erzählt der Deutsch-Türke. Parlak ist nicht nur Zeuge einer Tat, die die Ermittler als einen versuchten Mord einstufen. Wie er erzählt, ist er auch ein Retter. Es passiert am Samstagabend gegen 20.20 Uhr in der kleinen Bar in der Augsburger Jakobervorstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen