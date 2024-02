Motorradfahrer entzieht sich Kontrolle und gefährdet den Verkehr

Motorradfahrer fährt über rote Ampeln und Geh- und Radwege, um einer Kontrolle durch die Polizei zu umgehen. Sie sucht nun Zeugen.

Am Montag entzog sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer einer Polizeikontrolle an der Raststätte bei Edenbergen. Gegen 17.30 Uhr folgte der bislang Unbekannte zunächst der Streife, beschleunigte dann allerdings und fuhr an der Streife vorbei.

Der bislang unbekannte Motorradfahrer verließ die Autobahn zunächst an der Ausfahrt Neusäß und entfernte sich über die Stuttgarter Straße weiter in die Eschenhofstraße mit laut Polizeiangaben deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Hier flüchtete der unbekannte Motorradfahrer weiter in unbekannte Richtung. Auf seiner Fahrt missachtete er mehrere rote Ampeln und fuhr mehrmals über Geh- und Radwege. Passanten mussten zur Seite springen und Ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Personen, die gefährdet oder geschädigt wurden oder Hinweise geben können, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2022 zu melden. (ziss)