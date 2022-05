Motorradfahrer muss ausweichen und verletzt sich

Zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei aus Augsburg. In einem Fall musste ein Motorradfahrer in die Uniklinik.

Ein 45-jähriger Motorradfahrer war am Montagmorgen gegen neun Uhr in der Lutzstraße in Pfersee unterwegs, als ihm an einer Verkehrsinsel ein Auto entgegenkam. Dieses umfuhr laut Polizei die Verkehrsinsel offenbar in zu großem Bogen, sodass der Kradfahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Motorradfahrer stürzte, sein Krad rutschte gegen einen im Haltverbot abgestellten Bootsanhänger. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1300 Euro. Der 45-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur in die Uniklinik gefahren. Laut dem Geschädigten soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben. Der Autofahrer war, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, einfach weitergefahren.

Ein weiterer Fall von Unfallflucht trug sich in Kriegshaber zu. Vermutlich in der Nacht auf vergangenen Sonntag wurde auf dem Parkplatz in der Luther-King-Straße ein abgestellter BMW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer stellte großflächige Kratzer an der Beifahrerseite sowie einen abgebrochenen Seitenspiegel fest. Der Schaden dürfte sich auf rund 1500 Euro belaufen. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)