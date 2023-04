Motorradfahrer war der Schnellste beim Blitzermarathon in Nordschwaben

Beim Blitzermarathon hat die Polizei in Nordschwaben an 53 Messstellen kontrolliert. Den traurigen Rekord machte ein Kradfahrer auf der B2 nach Augsburg.

Es war der zehnte Blitzermarathon, der am vergangenen Freitag auch in Nordschwaben durchgeführt wurde. 24 Stunden lang kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an 53 Messstellen. Wie die Polizei berichtet, wurden über 12.100 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren 263 Fahrerinnen und Fahrer schneller als erlaubt.

Blitzmarathon 2023 Rekord: Spitzenreiter in Nordschwaben war ein Motorradfahrer

Den traurigen Höchstwert von Tempo 160 bei zulässigen 100 Kilometer pro Stunde erreichte demnach ein Motorrad auf der Bundesstraße B2 in Fahrtrichtung Augsburg.

Insgesamt zieht die Polizei Schwaben Nord ein positives Fazit des Blitzermarathons 2023. Wie wichtig die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit ist, war vor und auch während des Blitzermarathons dauerhaft präsent, so die Polizei. Viele Verkehrsteilnehmer hätten sich im persönlichen Gespräch an den Kontrollstellen einsichtig gezeigt. "Sie wurden hinsichtlich des Gefahrenpotenzials überhöhter Geschwindigkeiten sensibilisiert." (ina)

