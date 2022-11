Augsburg

vor 31 Min.

Müll im Wasser: Tut die Stadt genug, um ihre Kanäle sauber zu halten?

Plus Zwei Vereine schlagen Alarm, weil zu viel Müll in Augsburgs Kanälen landet. Beim Angler-Club fühlt man sich nicht ernst genommen. Was die Fischer besonders ärgert.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg tue zu wenig für die Sauberkeit der Stadtkanäle - dieser Meinung sind der 1. Augsburger Angler-Club und der Fischereiverein Augsburg. Die Fischer hatten im April einen Brandbrief an Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und die Stadt geschickt, in dem sie Vorschläge für einen besseren Schutz der Kanäle machten. Nachdem sie zunächst monatelang nichts gehört hatten, sind sie von der Antwort von Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) enttäuscht, sagt der Vorsitzende des Angler-Clubs, Michael Staricha. Die Vereine fühlten sich abgebügelt und in ihrer Sorge nicht ernst genommen. Von einer von Erben versprochenen Säuberung der Kanäle habe man auch beim Kanalablass im Oktober nichts gesehen.

