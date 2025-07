Müll, Lärm und fliegende Steine: Jugendgruppen sorgen in „Hochzoller Mitte“ für Ärger

Seit einigen Tagen patrouilliert der Augsburger Ordnungsdienst, zusätzlich sind immer wieder Streetworker des Stadtjugendrings vor Ort. Hintergrund: Das Geschäfts- und Ärztezentrum „Hochzoller Mitte“ ist seit einiger Zeit ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Doch einige von ihnen fallen unangenehm auf. Bürger berichten von Pöbeleien, Geschäftstreibende von Diebstählen und Müll, Anwohner von Steinen, die über Gartenzäune auf Häuser fliegen, es gibt Klagen über laute Partys bis spät am Abend. Der Grundstückseigentümer hat deshalb jetzt Maßnahmen ergriffen, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Vor rund viereinhalb Jahren hat das Geschäfts- und Gesundheitszentrum „Hochzoller Mitte“ eröffnet. Abgesehen von kleineren baulichen Gegebenheiten wie ungünstigen Zugangswegen für Radfahrer hatten die Anwohner und Geschäftsleute nichts zu beklagen. Sie freuten sich über den neuen Treffpunkt in der Mitte ihres Stadtteils gleich neben dem Hochzoller Bahnhof. Noch immer ist die „Hochzoller Mitte“ bei Kunden und Geschäftsleuten grundsätzlich beliebt. Allerdings tummeln sich seit einiger Zeit immer wieder Jugendgruppen vor Ort, die unangenehm auffallen. „Teils sitzen sie bis spätabends auf der Rückseite des Zentrums, kiffen, grölen, werfen Steine gegen die Hauswände und in Gärten und spielen mit Flaschen Fußball. Die Scherben liegen dann überall auf dem Weg“, schildert eine Anwohnerin. Ein Anwohner berichtet von jeder Menge Müll, der an manchen Stellen Ratten anziehe. Geschäftstreibenden fällt auf, dass vermehrt Waren fehlen. Und auch Stefan Roetzer, Mitinhaber einer Praxis für Physiotherapie, hat bereits seine Erfahrungen mit den Jugendlichen gemacht.

Hochzoller Mitte: Jugendlicher stieg über den Balkon in eine Praxis ein

Sie würden Patienten anpöbeln oder säßen bei schlechtem Wetter in größeren Gruppen im Hausgang, um sich zu unterhalten, zu essen und zu trinken. Das sei für manche Patienten ein ungutes Gefühl. „Das Unangenehmste war allerdings, als einer der Jugendlichen über den Balkon zu uns nach oben geklettert, über das Fenster in die Praxis eingestiegen und dann laut schreiend wieder nach draußen gelaufen ist“, erzählt Roetzer weiter. Er gehe von einer Mutprobe aus. Dulden könne er das allerdings nicht. „Ich bin wirklich ein toleranter Mensch, aber alles hat seine Grenzen.“

Die scheint nun erreicht - auch für den Grundstückseigentümer. Er versucht, der Lage Herr zu werden. „Wir hatten zuletzt massive Vandalismusschäden, Einbrüche und Belästigungen von Kunden. Das können wir nicht akzeptieren“, so Gaby Pemper, Projektleiterin der Hochzoller Mitte. Man wolle Jugendliche nicht per se vertreiben, sie bräuchten Raum und seien ja auch potenzielle Kunden. Nur benehmen müssten sie sich. „Wir verstehen die Hochzoller MItte als offenen Raum, an dem sich jeder Besucher wohlfühlt“, so Pemper. Man habe es daher zunächst mit dem Einsatz von Streetworkern versucht. Nun sei aber der Punkt gekommen, an dem man mehr tun müsse. „Wir haben lange überlegt, ob ein Ordnungsdienst das Richtige ist, uns aber am Ende dazu entschieden.“ Die Ordnungshüter werden nach Bedarf und gegebenenfalls täglich eingesetzt. Dies koste viel Geld, so Pemper. Würde dies nicht ausreichen, um die Lage zu beruhigen, müsse man über weitere Maßnahmen nachdenken. Dass die Polizei bisher wenig ausrichten konnte, enttäuscht sie.

Polizei will Situation in Hochzoll nicht bestätigen

Auf Anfrage heißt es von der Pressestelle, die von Anwohnern und Geschäftstreibenden geschilderte Situation könne seitens der Polizei so nicht bestätigt werden. In den Monaten Mai und Juni habe man typische sommerbedingte Einsätze zu verzeichnen. Dazu gehörten Ruhestörungen durch Musik oder Aktivitäten im Außenbereich. Grundsätzlich bewegten sich in den Sommermonaten mehr Personen an öffentlichen Plätzen – so auch Jugendliche. „Sie haben das Recht, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten, solange sie sich an die Gesetze und Vorschriften halten“, so eine Polizeisprecherin. Würden sich andere Personen an deren Anwesenheit in der Öffentlichkeit stören und diese als unangenehm empfinden, sei dies kein Grund für die Polizei, hier einzugreifen. In Hochzoll sei hinsichtlich Jugendkriminalität kein Schwerpunkt zu erkennen. Die Polizei habe die jeweilige Entwicklung jedoch stets im Blick. Sollten sich Änderungen ergeben, werde man reagieren.

Besucher der „Hochzoller Mitte“ reagieren unterdessen positiv auf den Einsatz des Ordnungsdienstes. Eine Seniorin spricht von einem „besseren Gefühl“, das sie nun beim Einkaufen habe. Anwohner sagen: „So ein ruhiges Wochenende hatten wir schon lange nicht mehr.“